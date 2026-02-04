Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили
06:58 04.02.2026 (обновлено: 07:33 04.02.2026)
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили - РИА Новости, 04.02.2026
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам погиб в результате огнестрельных ранений. РИА Новости, 04.02.2026
РИА Новости
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили

Генпрокуратура Ливии подтвердила убийство сына Каддафи из огнестрельного оружия

Сейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам погиб в результате огнестрельных ранений.
"По результатам осмотра места происшествия выяснилось, что протерпевший получил огнестрельные ранения, повлекшие его смерть", — говорится в заявлении ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова
Вчера, 17:57
Следователи осмотрели место убийства и сейчас устанавливают причастных к преступлению.
О гибели сына Каддафи при нападении на его дом на северо-западе Ливии накануне вечером сообщил источник РИА Новости. Смерть Сейфа аль-Ислама Каддафи подтвердил его двоюродный брат.
Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году Каддафи-младший собирался принять участие в президентских выборах, но они так и не состоялись.
Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи призвали провести независимое международное расследование его убийства.
Ганнибал Каддафи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ливан решил освободить сына Каддафи Ганнибала
6 ноября 2025, 21:57

Ситуация в Ливии после свержения Каддафи

Конфликты со стрельбой и взрывами регулярно вспыхивают в ливийской столице, парализуя работу аэропортов и городскую жизнь. Столкновения происходят между военизированными группировками, лояльными разным центрам власти, что стало следствием глубокого политического кризиса и затяжной гражданской войны.
После свержения и убийства Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе и властями на востоке, которые поддерживала национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Сторонники сына Каддафи считают, что его убийство лишает Ливию шанса на мир
06:18
 
В миреЛивияТриполиМуаммар Каддафи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
