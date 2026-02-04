Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам погиб в результате огнестрельных ранений.

« "По результатам осмотра места происшествия выяснилось, что протерпевший получил огнестрельные ранения, повлекшие его смерть", — говорится в заявлении ведомства.

Следователи осмотрели место убийства и сейчас устанавливают причастных к преступлению.

О гибели сына Каддафи при нападении на его дом на северо-западе Ливии накануне вечером сообщил источник РИА Новости. Смерть Сейфа аль-Ислама Каддафи подтвердил его двоюродный брат.

Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году Каддафи-младший собирался принять участие в президентских выборах, но они так и не состоялись.

Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи призвали провести независимое международное расследование его убийства.

Ситуация в Ливии после свержения Каддафи

Конфликты со стрельбой и взрывами регулярно вспыхивают в ливийской столице, парализуя работу аэропортов и городскую жизнь. Столкновения происходят между военизированными группировками, лояльными разным центрам власти, что стало следствием глубокого политического кризиса и затяжной гражданской войны.

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе и властями на востоке, которые поддерживала национальная армия под командованием Халифы Хафтара . В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.