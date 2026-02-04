Рейтинг@Mail.ru
06:18 04.02.2026
Сторонники сына Каддафи считают, что его убийство лишает Ливию шанса на мир
в мире
ливия
триполи
муаммар каддафи
ливия
триполи
в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи
В мире, Ливия, Триполи, Муаммар Каддафи
Сторонники сына Каддафи считают, что его убийство лишает Ливию шанса на мир

Сейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи, погибшего во вторник в Ливии, считают, что его убийство лишает страну шанса на мирное урегулирование внутреннего конфликта, говорится в заявлении его политического бюро, поступившем в РИА Новости.
"Убийство политической фигуры такого масштаба является убийством всех возможностей мира и стабильности в Ливии, виновные будут наказаны", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений к югу от ливийской столицы Триполи. Информацию подтвердили его родственники.
Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Двоюродный брат Сейфа аль-Ислама Каддафи подтвердил его гибель
