Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья
00:16 04.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При поездках в эндемичные регионы по лихорадке чикунгунья нужно пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки и носить закрывающую кожу одежду, рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что эндемичными регионами по лихорадке чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.
"Роспотребнадзор рекомендует гражданам, направляющимся в эти районы, защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки)", - сообщили журналистам в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что при появлении симптомов лихорадки чикунгунья после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
00:04
 
