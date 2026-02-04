Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При поездках в эндемичные регионы по лихорадке чикунгунья нужно пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки и носить закрывающую кожу одежду, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что при появлении симптомов лихорадки чикунгунья после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке.