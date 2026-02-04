https://ria.ru/20260204/likhoradka-2072062601.html
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров, рассказали... РИА Новости, 04.02.2026
