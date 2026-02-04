Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
04.02.2026
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья
Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров, рассказали... РИА Новости, 04.02.2026
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ минимален

Медсестра держит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор сообщил, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами.
"Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку", - рассказали в пресс-службе.
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
