В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 04.02.2026
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшую госпитализировали, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:02:00+03:00
2026-02-04T00:02:00+03:00
2026-02-04T10:48:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сейшельские острова
россия
москва
сейшельские острова
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья