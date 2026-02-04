Рейтинг@Mail.ru
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 04.02.2026
00:02 04.02.2026 (обновлено: 10:48 04.02.2026)
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшую госпитализировали, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшую госпитализировали, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами", — рассказали в ведомстве.
Наличие у женщины вируса подтвердили с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем.
"Специалисты оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия", — добавили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален: она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров.
Эндемичные регионы для заболевания — страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.
