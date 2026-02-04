Рейтинг@Mail.ru
На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:02 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/lekarstvo-2072197178.html
На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль
На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль - РИА Новости, 04.02.2026
На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль
Химики Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали вещества, которые могут стать лекарствами нового поколения против рака и при условии успешных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:02:00+03:00
2026-02-04T14:02:00+03:00
наука
уральский федеральный университет
здоровье - общество
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
https://ria.ru/20260204/vaktsina-2072125360.html
https://ria.ru/20260203/rak-2071839310.html
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уральский федеральный университет, здоровье - общество, урал
Наука, Уральский федеральный университет, Здоровье - Общество, Урал
На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль

РИА Новости: в УрФУ создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали вещества, которые могут стать лекарствами нового поколения против рака и при условии успешных испытаний появиться на российском рынке через 7–10 лет, сообщили РИА Новости в отделе научных коммуникаций вуза.
"Химики Уральского федерального университета синтезировали вещества, которые могут стать лекарствами нового поколения – более безопасными и целенаправленными – в борьбе с онкологическими заболеваниями. Новые соединения избирательно воздействуют на определенные типы опухолевых клеток и работают по принципу подавления деления клеток, а не их немедленного уничтожения", – говорится в сообщении.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России разработали вакцину от ротавируса
Вчера, 11:19
Новые вещества специалисты проверили на клетках глиобластомы (рака мозга), рака мочевого пузыря, рака легких и на здоровых клетках почки человека. Исследование на клетках показало, что одно из соединений не убивает опухоль сразу, как классические химиотерапевтические препараты, а останавливает деление опухолевых клеток, практически "замораживает" опухоль, не давая ей расти.
"С помощью оригинального метода синтеза мы создали новое семейство химических соединений. Большинство полученных соединений подавляют рост опухолевых клеток, но многие из них токсичны и в отношении здоровых клеток. Тем не менее, два соединения продемонстрировали селективную активность и воздействовали только на опухолевые клетки – рака мочевого пузыря и глиобластомы", – рассказал соавтор работы, доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, слова которого приводятся в сообщении.
Компьютерное моделирование помогло определить "мишень", на которую воздействует вещество, уточняют в отделе научных коммуникаций.
"Одна из проблем лечения онкологических заболеваний заключается в том, что классическая химиотерапия борется со всеми быстроделящимися клетками, в том числе здоровыми, и вызывает серьезные побочные эффекты: выпадение волос, тошноту, угнетение иммунитета. Кроме того, опухолевые клетки развивают устойчивость к препаратам, что приводит к рецидивам и прогрессированию болезни. Поэтому во всем мире ведется активный поиск новых веществ, которые, с одной стороны, будут эффективны в отношении заболевания, а с другой – не наносят вред здоровым клеткам", – уточняет Саватеев.
По оценкам исследователей, при условии успешных испытаний и других факторов препарат на основе нового соединения может появиться на российском рынке через 7–10 лет.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН
3 февраля, 05:38
 
НаукаУральский федеральный университетЗдоровье - ОбществоУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала