На Урале создают лекарство, которое сможет заморозить раковую опухоль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали вещества, которые могут стать лекарствами нового поколения против рака и при условии успешных испытаний появиться на российском рынке через 7–10 лет, сообщили РИА Новости в отделе научных коммуникаций вуза.

"Химики Уральского федерального университета синтезировали вещества, которые могут стать лекарствами нового поколения – более безопасными и целенаправленными – в борьбе с онкологическими заболеваниями. Новые соединения избирательно воздействуют на определенные типы опухолевых клеток и работают по принципу подавления деления клеток, а не их немедленного уничтожения", – говорится в сообщении.

Новые вещества специалисты проверили на клетках глиобластомы (рака мозга), рака мочевого пузыря, рака легких и на здоровых клетках почки человека. Исследование на клетках показало, что одно из соединений не убивает опухоль сразу, как классические химиотерапевтические препараты, а останавливает деление опухолевых клеток, практически "замораживает" опухоль, не давая ей расти.

"С помощью оригинального метода синтеза мы создали новое семейство химических соединений. Большинство полученных соединений подавляют рост опухолевых клеток, но многие из них токсичны и в отношении здоровых клеток. Тем не менее, два соединения продемонстрировали селективную активность и воздействовали только на опухолевые клетки – рака мочевого пузыря и глиобластомы", – рассказал соавтор работы, доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, слова которого приводятся в сообщении.

Компьютерное моделирование помогло определить "мишень", на которую воздействует вещество, уточняют в отделе научных коммуникаций.

"Одна из проблем лечения онкологических заболеваний заключается в том, что классическая химиотерапия борется со всеми быстроделящимися клетками, в том числе здоровыми, и вызывает серьезные побочные эффекты: выпадение волос, тошноту, угнетение иммунитета. Кроме того, опухолевые клетки развивают устойчивость к препаратам, что приводит к рецидивам и прогрессированию болезни. Поэтому во всем мире ведется активный поиск новых веществ, которые, с одной стороны, будут эффективны в отношении заболевания, а с другой – не наносят вред здоровым клеткам", – уточняет Саватеев.