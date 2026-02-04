Ученый объяснил, как в Черном море появился лед

ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Лед в Чёрном море на северо-западе Крыма появился из-за мелководья, где вода легко замерзает при отрицательных температурах, это не аномалия, но и не айсберг, сообщил РИА Новости профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
"Раз в несколько лет такое бывает в Крыму. Не каждую зиму. Это не аномалия, но и не совсем нормально. Сравнивать с историческими сильными похолоданиями 1997 или 2012 годов не стоит… В прошлом году льда там, конечно, не было. Прошлогодняя зима была экстремально теплой. Нынешнее похолодание в Крыму тоже достаточно слабое", - рассказал Шихов.
При этом ученый отметил, что море в этом месте мелкое, промерзает достаточно быстро.
"Если на карту смотреть, то это своего рода залив. Ветра северо-восточные. Значит, сильного ветра нет. Лед он не разрушает. Если есть отрицательные температуры, то будет замерзать", - сказал он.
"Это точно не айсберг", - сказал он в ответ на вопрос, может ли этот лед быть айсбергом.
По словам ученого, в 2012 году в эти же даты на юге России стояли морозы: в Новороссийске было -19 градусов, в Крыму -20 на протяжении нескольких дней. В декабре 1997 года температура опускалась до -25 градусов. Последнее серьезное похолодание на юге зафиксировано в 2014 году.
Ранее в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили об обнаружении дрейфующего скопления льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма.
