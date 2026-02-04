В Черном море обнаружили "айсберг"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Черном море у северо-западного побережья Крыма обнаружили дрейфующее скопление льда, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
«
"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Его протяженность составляет более семи километров", — говорится в публикации.
В пресс-службе уточнили, что речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников.
«
"Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. Каркинитский залив — мелководный и глубоко вдающийся в сушу — является своеобразным природным холодильником. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений и начинается процесс ледообразования", — пояснили там.
По словам специалистов, лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования — большая редкость.
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
8 декабря 2025, 11:15