В Черном море обнаружили "айсберг"

"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Его протяженность составляет более семи километров", — говорится в публикации.