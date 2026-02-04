Рейтинг@Mail.ru
В Черном море обнаружили "айсберг"
17:01 04.02.2026 (обновлено: 17:45 04.02.2026)
В Черном море обнаружили "айсберг"
В Черном море обнаружили "айсберг"
В Черном море у северо-западного побережья Крыма обнаружили дрейфующее скопление льда, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости, 04.02.2026
Дрейфующее скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Черном море у северо-западного побережья Крыма обнаружили дрейфующее скопление льда, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Его протяженность составляет более семи километров", — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников.
"Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. Каркинитский залив — мелководный и глубоко вдающийся в сушу — является своеобразным природным холодильником. При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений и начинается процесс ледообразования", — пояснили там.

По словам специалистов, лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования — большая редкость.
Наука
 
 
