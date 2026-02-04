С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Льдину с рыбаками оторвало от пути на берег в Охотском море в районе села Стародубского Долинского района на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.

По информации пресс-службы ведомства, из-за шестиметровой трещины, которая образовалась из-за подвижек льда, группа рыбаков оказалась отрезанной от берега на удалении около 800 метров.

"К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. Спасатели переправили людей через разлом, на берег благополучно доставлены 43 рыбака", - говорится в сообщении