С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков
С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков - РИА Новости, 04.02.2026
С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков
Льдину с рыбаками оторвало от пути на берег в Охотском море в районе села Стародубского Долинского района на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:14:00+03:00
2026-02-04T09:14:00+03:00
2026-02-04T09:19:00+03:00
происшествия
охотское море
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
охотское море
сахалин
россия
С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков
На юге Сахалина с льдины, которую унесло в Охотское море, спасли 43 рыбаков