Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу - РИА Новости, 04.02.2026
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04
2026-02-04T09:28:00+03:00
2026-02-04T09:31:00+03:00
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Суд отменил заочный приговор Лазаревой за уклонение от обязанностей иноагента
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор отменить, передав дело на новое рассмотрение мировому судье", - огласила решение судья.
Пресненский суд Москвы
7 октября совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно назначил Лазаревой
* 7 лет колонии.
Впоследствии адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что прокуратура просит отменить приговор телеведущей и направить дело мировому судье, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах). Защита также подавала жалобу на приговор. По словам Соловьева, в ней он просил отменить приговор в связи с тем, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.
* Признана иностранным агентом в России