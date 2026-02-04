Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
09:28 04.02.2026 (обновлено: 09:31 04.02.2026)
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу - РИА Новости, 04.02.2026
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от... РИА Новости, 04.02.2026
россия, татьяна лазарева, москва
Россия, Татьяна Лазарева, Москва
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу

Суд отменил заочный приговор Лазаревой за уклонение от обязанностей иноагента

Ведущая Татьяна Лазарева*
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ведущая Татьяна Лазарева* . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор отменить, передав дело на новое рассмотрение мировому судье", - огласила решение судья.
Пресненский суд Москвы 7 октября совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно назначил Лазаревой* 7 лет колонии.
Впоследствии адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что прокуратура просит отменить приговор телеведущей и направить дело мировому судье, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Защита также подавала жалобу на приговор. По словам Соловьева, в ней он просил отменить приговор в связи с тем, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.
* Признана иностранным агентом в России
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков** - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
1 февраля, 15:11
 
РоссияТатьяна ЛазареваМосква
 
 
