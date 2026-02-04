Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости.