https://ria.ru/20260204/lavrov-2072284835.html
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2026
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
Если украинская сторона на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые генсек НАТО Марк Рютте ранее озвучил в Киеве, это покажет, что Владимир... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:06:00+03:00
2026-02-04T18:06:00+03:00
2026-02-04T18:10:00+03:00
абу-даби
киев
россия
марк рютте
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260204/lavrov-2072281359.html
абу-даби
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, киев, россия, марк рютте, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Абу-Даби, Киев, Россия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
Лавров: если украинцы прилетели в ОАЭ с идеями Рютте, то Зеленскому не нужен мир