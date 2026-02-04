Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
18:06 04.02.2026 (обновлено: 18:10 04.02.2026)
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
абу-даби
киев
россия
марк рютте
владимир зеленский
сергей лавров
нато
абу-даби, киев, россия, марк рютте, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Абу-Даби, Киев, Россия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если украинская сторона на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые генсек НАТО Марк Рютте ранее озвучил в Киеве, это покажет, что Владимир Зеленский не хочет мира, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не знаю, что нашей делегации в Абу-Даби будет предложено. Я вчера с ними говорил об этой идее гарантий безопасности, о которой Марк Рютте говорил вчера в Раде, в Киеве. И если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир", - сказал он в интервью каналу RT.
Во время выступления в Раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
Абу-ДабиКиевРоссияМарк РюттеВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
