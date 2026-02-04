https://ria.ru/20260204/lavrov-2072283920.html
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2026
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров
Россия ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, в отличие от других участников этого политического процесса, заявил глава МИД России Сергей
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров
Лавров: РФ ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию