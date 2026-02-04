Рейтинг@Mail.ru
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2026
18:02 04.02.2026 (обновлено: 18:05 04.02.2026)
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2026
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров
Россия ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, в отличие от других участников этого политического процесса, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 04.02.2026
в мире, россия, мирный план сша по украине, сергей лавров
В мире, Россия, Мирный план США по Украине, Сергей Лавров
Россия не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, заявил Лавров

Лавров: РФ ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию, в отличие от других участников этого политического процесса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин говорил, что мы заинтересованы в дипломатическом урегулировании. Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз", - сказал он в интервью телеканалу RT.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
