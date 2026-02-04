https://ria.ru/20260204/lavrov-2072281359.html
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2026
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
Совесть и Владимир Зеленский сочетаются плохо, он думает только о своем выживании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2026
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
Лавров: Зеленский думает только о собственном выживании