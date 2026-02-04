Рейтинг@Mail.ru
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
17:52 04.02.2026
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
в мире
2026
Новости
в мире
В мире
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совесть и Владимир Зеленский сочетаются плохо, он думает только о своем выживании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, что совесть и Зеленский плохо сочетаются. По-моему, он ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании", - сказал Лавров в интервью RT.

Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил Лавров
Вчера, 17:46
 
