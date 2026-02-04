Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова

«

"Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы 11 февраля на тему о приоритетах внешней политики РФ, а также ответит на вопросы депутатов ", - сказала она в ходе брифинга в среду.