Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/lavrov-2072204571.html
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова - РИА Новости, 04.02.2026
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы, заявила официальный РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:30:00+03:00
2026-02-04T14:30:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
мария захарова
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20260113/volodin-2067573078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров, мария захарова, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова

Захарова: Лавров выступит 11 февраля на правительственном часе в Госдуме

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы 11 февраля на тему о приоритетах внешней политики РФ, а также ответит на вопросы депутатов ", - сказала она в ходе брифинга в среду.

Накануне, 10 февраля, состоится встреча Лаврова с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями партийных фракций и профильных комитетов, сообщила Захарова.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Володин назвал решение проблем россиян приоритетом для Госдумы
13 января, 12:56
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала