https://ria.ru/20260204/lavrov-2072204571.html
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова - РИА Новости, 04.02.2026
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 февраля выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы, заявила официальный РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:30:00+03:00
2026-02-04T14:30:00+03:00
2026-02-04T14:30:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
мария захарова
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20260113/volodin-2067573078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей лавров, мария захарова, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Лавров выступит 11 февраля в Госдуме, заявила Захарова
Захарова: Лавров выступит 11 февраля на правительственном часе в Госдуме