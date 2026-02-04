Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии снизились продажи новых автомобилей Lada
16:13 04.02.2026
В Белоруссии снизились продажи новых автомобилей Lada
В Белоруссии снизились продажи новых автомобилей Lada
Продажи новых российских автомобилей марки Lada в Белоруссии снизились в январе в 3,6 раза в годовом исчислении, реализация производимых в России машин... РИА Новости, 04.02.2026
В Белоруссии снизились продажи новых автомобилей Lada

БАА: продажи новых автомобилей Lada в Белоруссии в январе снизились в 3,6 раза

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Продажи новых российских автомобилей марки Lada в Белоруссии снизились в январе в 3,6 раза в годовом исчислении, реализация производимых в России машин китайских марок фактически прекратились, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
«
"Продажи марки Lada снизились в 3,6 раза к январю 2025 года, а продажи производимых в Российской Федерации легковых автомобилей китайских марок на внутреннем рынке страны фактически прекращены", - говорится в сообщении.
Констатировав общее снижение продаж новых легковушек в Белоруссии на 40% в годовом исчислении, в ассоциации отметили, что сильнее всего реализация снизилась в сегменте автомобилей, ввозимых из государств Евразийского экономического союза.
«
"Такой ввоз исторически осуществляется только из Российской Федерации и снизился в четыре раза к январю 2025 года. Доля общего рынка, занимаемая ввозимыми из России автомобилями, за год снизилась с 38% до 15%", - сообщили в БАА.
Аналитики ассоциации подсчитали, что доля импортируемых в Белоруссию из-за пределов ЕАЭС новых легковых автомобилей за год снизилась с 35% до 27% рынка.
"При этом в топ-15 продаж в январе 2026 года свои позиции сохранили одиннадцать импортируемых из-за пределов ЕАЭС марок", - отметили в БАА.
