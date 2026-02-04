В Белоруссии снизились продажи новых автомобилей Lada

"Продажи марки Lada снизились в 3,6 раза к январю 2025 года, а продажи производимых в Российской Федерации легковых автомобилей китайских марок на внутреннем рынке страны фактически прекращены", - говорится в сообщении.

Аналитики ассоциации подсчитали, что доля импортируемых в Белоруссию из-за пределов ЕАЭС новых легковых автомобилей за год снизилась с 35% до 27% рынка.

"При этом в топ-15 продаж в январе 2026 года свои позиции сохранили одиннадцать импортируемых из-за пределов ЕАЭС марок", - отметили в БАА.