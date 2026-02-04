Рейтинг@Mail.ru
Продажи новых Lada в России в январе снизились - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/lada-2072084485.html
Продажи новых Lada в России в январе снизились
Продажи новых Lada в России в январе снизились - РИА Новости, 04.02.2026
Продажи новых Lada в России в январе снизились
Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук, сообщило агентство "Автостат" со... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:06:00+03:00
2026-02-04T07:06:00+03:00
россия
автостат
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29a575e4d40e37d6ad2517bddf88437b.jpg
https://ria.ru/20260203/avtovaz-2072032773.html
https://ria.ru/20260124/avtomobili-2070049483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaec3ce0d5fc8c6323619ec602bdf2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, автостат, lada vesta
Россия, Автостат, Lada Vesta
Продажи новых Lada в России в январе снизились

"Автостат": продажи новых Lada в России в январе снизились на 28,7%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Лидером рынка остается отечественная Lada... За первый месяц 2026 года было продано 19 644 новых легковых машины этой марки", - говорится в сообщении агентства.
Седан Lada Vesta CNG - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"АвтоВАЗ" начинает продажи седана Lada Vesta CNG нового поколения
Вчера, 19:49
Согласно данным, приведенным в таблицах "Автостата", рыночная доля марки в январе составила 24,4% против 31% годом ранее, а показатель продаж сократился на 28,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.
По итогам января сразу пять моделей Lada вошли в топ-10 российского рынка новых легковушек. Первое место уже долгое время сохраняет Granta, чей результат на этот раз составил 7,6 тысячи экземпляров (-33,5%). Пятую позицию, как и месяцем ранее, занимает модель Vesta (3 тысячи штук; -62%).
Также в десятку лидеров попали Niva Travel и Legend (3 и 2,4 тысячи штук соответственно), которые заняли шестое и седьмое места, и Lada Iskra (2,17 тысячи штук). При этом Iskra улучшила положение по сравнению с декабрем 2025 года, и поднялась с десятого на восьмое место.
По данным ППК и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за январь продали 80,6 тысячи новых легковушек, что на 9,5% меньше, чем годом ранее.
Салон автомобиля Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России
24 января, 11:44
 
РоссияАвтостатLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала