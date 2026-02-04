Продажи новых Lada в России в январе снизились

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).

"Лидером рынка остается отечественная Lad a... За первый месяц 2026 года было продано 19 644 новых легковых машины этой марки", - говорится в сообщении агентства.

Согласно данным, приведенным в таблицах " Автостата ", рыночная доля марки в январе составила 24,4% против 31% годом ранее, а показатель продаж сократился на 28,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

По итогам января сразу пять моделей Lada вошли в топ-10 российского рынка новых легковушек. Первое место уже долгое время сохраняет Granta, чей результат на этот раз составил 7,6 тысячи экземпляров (-33,5%). Пятую позицию, как и месяцем ранее, занимает модель Vesta (3 тысячи штук; -62%).

Также в десятку лидеров попали Niva Travel и Legend (3 и 2,4 тысячи штук соответственно), которые заняли шестое и седьмое места, и Lada Iskra (2,17 тысячи штук). При этом Iskra улучшила положение по сравнению с декабрем 2025 года, и поднялась с десятого на восьмое место.