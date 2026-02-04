Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться

На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото

На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону.

"Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

"Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание", - сообщили в СУ СК