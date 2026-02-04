https://ria.ru/20260204/kuzbass-2072079007.html
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться - РИА Новости, 04.02.2026
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:20:00+03:00
2026-02-04T05:20:00+03:00
2026-02-04T05:20:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071469968_0:45:1121:676_1920x0_80_0_0_96383244816e725314b8768bf686dad7.jpg
https://ria.ru/20260203/podrostki-2072009129.html
https://ria.ru/20260204/obvinenie-2072078876.html
прокопьевск
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071469968_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_4ac3d46174b4d87787dfdcc9835e0864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
СК: погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону.
"Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.
"Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание", - сообщили в СУ СК
.
Пожар в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
произошел 31 января. В результате погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России
возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратора заведения Елену Селищеву отправил под домашний арест.