Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться - РИА Новости, 04.02.2026
05:20 04.02.2026
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
россия
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться

СК: погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону.
"Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.
"Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание", - сообщили в СУ СК.
Пожар в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области произошел 31 января. В результате погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратора заведения Елену Селищеву отправил под домашний арест.
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
