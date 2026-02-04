Курьер, подозреваемый в афере с похищением в Красноярске, арестован

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Житель Тюменской области, подозреваемый в афере с похищением подростка в Красноярке и выступивший в роли курьера, арестован, сообщает региональный главк СК РФ.
"Судом по ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 сутки до 22 марта", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщал о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, выполнявшего функцию курьера. Вечером 21 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки сумку с деньгами и оставил ее в месте, указанном куратором.