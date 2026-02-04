Курьер, подозреваемый в афере с похищением в Красноярске, арестован

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Житель Тюменской области, подозреваемый в афере с похищением подростка в Красноярке и выступивший в роли курьера, арестован, сообщает региональный главк СК РФ.

"Судом по ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 сутки до 22 марта", - говорится в сообщении.