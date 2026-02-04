Рейтинг@Mail.ru
Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани
Краснодарский край
 
18:07 04.02.2026
Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани
Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани - РИА Новости, 04.02.2026
Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани
Более 270 тысяч консультаций для пациентов провели в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Краснодарского края в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2026
здоровье - общество
краснодарский край
Новости
краснодарский край, здоровье - общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Здоровье - Общество
Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани

В центрах онкопомощи Кубани прошло более 270 тыс приемов для пациентов в 2025 г

CC BY 4.0 / Пресс-служба администрации Краснодарского края (cropped) / Центр амбулаторной онкологической помощи Кубани
Центр амбулаторной онкологической помощи Кубани - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC BY 4.0 / Пресс-служба администрации Краснодарского края (cropped) /
Центр амбулаторной онкологической помощи Кубани
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 270 тысяч консультаций для пациентов провели в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Краснодарского края в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
Данные центры являются подведомственными учреждениями министерства здравоохранения Краснодарского края.
Снегопад в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов
29 января, 15:45
В регионе функционируют 19 ЦАОПов. Их оснащают по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
"Эти структурные подразделения находятся в самых отдаленных районах Кубани и позволяют значительно приблизить высококвалифицированную помощь к месту жительства пациентов. Это снижает нагрузку на стационары и помогает раннему выявлению онкозаболеваний, что дает больше шансов их вылечить без последствий для человека", – сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Он подчеркнул, что в прошлом году специалисты Центров амбулаторной онкопомощи провели более 270 тысяч консультаций для пациентов.
Помощь в дневных стационарах Центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год получили свыше 9 тысяч пациентов. С начала этого года пролечились и продолжают лечение около 1,5 тысячи онкобольных.
На Кубани ЦАОПы стали открывать по нацпроекту с 2018 года. Каждый из 19 онкоцентров обслуживает жителей нескольких близлежащих районов.
Все медицинские организации, имеющие в своей структуре Центры амбулаторной онкопомощи, оснащены современным диагностическим оборудованием – компьютерными томографами, маммографами, цифровыми рентгеновскими установками, видеоэндоскопическим оборудованием, лабораториями.
За шесть лет в рамках региональной программы Краснодарского края "Борьба с онкологическими заболеваниями", который ранее входил в национальный проект "Здравоохранение", а теперь – "Продолжительная и активная жизнь" – в медучреждения Краснодарского края поставили более 800 единиц спецоборудования.
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи
4 декабря 2025, 17:27
 
