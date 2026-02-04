Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 270 тысяч консультаций для пациентов провели в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Краснодарского края в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Данные центры являются подведомственными учреждениями министерства здравоохранения Краснодарского края.

В регионе функционируют 19 ЦАОПов. Их оснащают по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

"Эти структурные подразделения находятся в самых отдаленных районах Кубани и позволяют значительно приблизить высококвалифицированную помощь к месту жительства пациентов. Это снижает нагрузку на стационары и помогает раннему выявлению онкозаболеваний, что дает больше шансов их вылечить без последствий для человека", – сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он подчеркнул, что в прошлом году специалисты Центров амбулаторной онкопомощи провели более 270 тысяч консультаций для пациентов.

Помощь в дневных стационарах Центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год получили свыше 9 тысяч пациентов. С начала этого года пролечились и продолжают лечение около 1,5 тысячи онкобольных.

На Кубани ЦАОПы стали открывать по нацпроекту с 2018 года. Каждый из 19 онкоцентров обслуживает жителей нескольких близлежащих районов.

Все медицинские организации, имеющие в своей структуре Центры амбулаторной онкопомощи, оснащены современным диагностическим оборудованием – компьютерными томографами, маммографами, цифровыми рентгеновскими установками, видеоэндоскопическим оборудованием, лабораториями.