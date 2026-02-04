Более 270 тысяч приемов для пациентов провели в центрах онкопомощи Кубани

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 270 тысяч консультаций для пациентов провели в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Краснодарского края в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
Данные центры являются подведомственными учреждениями министерства здравоохранения Краснодарского края.
В регионе функционируют 19 ЦАОПов. Их оснащают по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
"Эти структурные подразделения находятся в самых отдаленных районах Кубани и позволяют значительно приблизить высококвалифицированную помощь к месту жительства пациентов. Это снижает нагрузку на стационары и помогает раннему выявлению онкозаболеваний, что дает больше шансов их вылечить без последствий для человека", – сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Он подчеркнул, что в прошлом году специалисты Центров амбулаторной онкопомощи провели более 270 тысяч консультаций для пациентов.
Помощь в дневных стационарах Центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год получили свыше 9 тысяч пациентов. С начала этого года пролечились и продолжают лечение около 1,5 тысячи онкобольных.
На Кубани ЦАОПы стали открывать по нацпроекту с 2018 года. Каждый из 19 онкоцентров обслуживает жителей нескольких близлежащих районов.
Все медицинские организации, имеющие в своей структуре Центры амбулаторной онкопомощи, оснащены современным диагностическим оборудованием – компьютерными томографами, маммографами, цифровыми рентгеновскими установками, видеоэндоскопическим оборудованием, лабораториями.
За шесть лет в рамках региональной программы Краснодарского края "Борьба с онкологическими заболеваниями", который ранее входил в национальный проект "Здравоохранение", а теперь – "Продолжительная и активная жизнь" – в медучреждения Краснодарского края поставили более 800 единиц спецоборудования.
