Кондратьев: более 7 млрд рублей направим на развитие культуры Кубани

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей направят на развитие культуры Краснодарского края в этом году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Учреждения культуры являются подведомственными объектами министерства культуры Краснодарского края.

"Более 7 миллиардов рублей направим на развитие культуры в этом году. В том числе 1,1 миллиарда рублей – на ремонт и укрепление материально-технической базы. Всего такую поддержку получат 116 учреждений отрасли. Они должны быть современными, чтобы привлекать молодежь, которая сможет перенимать наши традиции и узнавать богатую историю страны и родного края. Стараемся создавать для этого условия", – сказал журналистам Кондратьев.

Он добавил, что в школы искусств, где помогают раскрывать таланты, закупят новые музыкальные инструменты и учебные пособия. Часть средств на эти цели – 318 миллионов Краснодарский край получил по национальному проекту "Семья".

Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта Краснодарский край в 2026 году получил из федерального бюджета в два раза больше средств, чем в 2025 году. Это позволит капитально отремонтировать 10 муниципальных учреждений культуры и закупить новое оснащение. Средства получат четыре музея. Так, например, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко обновят витрины для экспозиций.

Также в рамках нацпроекта в этом году современное проекционное оборудование приобретут для Музыкального театра ТО "Премьера" имени Л.Г. Гатова. Для 26 детских музыкальных, художественных и школ искусств закупят новые инструменты, материалы и пособия.

В Детской школе искусств станицы Новорождественской Тихорецкого района, где обучаются свыше 400 воспитанников, поставят домры, баяны, пианино, ноты, гончарный круг. В Анапе, Славянском и Брюховецком районах три библиотеки переоснастят по модельному стандарту. Также на базе учреждений культуры в Анапе и Новороссийске создадут два детских культурно-просветительских центра.