В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома
Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
республика башкортостан
республика башкортостан
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома
В башкирском селе Кушнаренково обрушилась крыша двухэтажного дома
УФА, 4 фев - РИА Новости. Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщает прокуратура Башкирии.
"По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в седе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. В связи с инцидентом временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи, сообщает надзорное ведомство.