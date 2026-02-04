В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома

УФА, 4 фев - РИА Новости. Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщает прокуратура Башкирии.

"По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в седе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. В связи с инцидентом временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере", - говорится в сообщении.