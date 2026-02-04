Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома - РИА Новости, 04.02.2026
09:17 04.02.2026
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома
Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
республика башкортостан
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного дома

В башкирском селе Кушнаренково обрушилась крыша двухэтажного дома

© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
УФА, 4 фев - РИА Новости. Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщает прокуратура Башкирии.
"По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в седе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. В связи с инцидентом временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи, сообщает надзорное ведомство.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
31 декабря 2025, 15:30
 
