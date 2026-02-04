СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш может позвонить в Крым и получить всю необходимую информацию о законности референдума 2014 года и праве крымчан на самоопределение.
"Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение, обеспечив должное правовое сопровождение", - сказал Константинов.
По его словам, народы Крыма и Донбасса имели право на самоопределение, так как им грозило физическое уничтожение со стороны украинского государства после госпереворота в Киеве.
"Крымчане сделали все предельно легитимно, со строгим соблюдением всех норм международного права", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".