Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш может позвонить в Крым и получить всю необходимую информацию о законности референдума 2014 года и праве крымчан на самоопределение.