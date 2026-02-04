Рейтинг@Mail.ru
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым - РИА Новости, 04.02.2026
07:54 04.02.2026
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым - РИА Новости, 04.02.2026
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш может позвонить в Крым и получить всю необходимую... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:54:00+03:00
2026-02-04T07:54:00+03:00
республика крым
россия
донбасс
антониу гутерреш
владимир константинов
владимир путин
оон
республика крым
россия
донбасс
республика крым, россия, донбасс, антониу гутерреш, владимир константинов, владимир путин, оон
Республика Крым, Россия, Донбасс, Антониу Гутерреш, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым

Константинов: генсеку ООН Гутеррешу стоит позвонить в Крым

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш может позвонить в Крым и получить всю необходимую информацию о законности референдума 2014 года и праве крымчан на самоопределение.
Ранее Гутерреш заявил, что управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности.
"Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение, обеспечив должное правовое сопровождение", - сказал Константинов.
По его словам, народы Крыма и Донбасса имели право на самоопределение, так как им грозило физическое уничтожение со стороны украинского государства после госпереворота в Киеве.
"Крымчане сделали все предельно легитимно, со строгим соблюдением всех норм международного права", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Республика КрымРоссияДонбассАнтониу ГутеррешВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
