В Кремле ответили на вопрос о политике ЕС в Арктике
Если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о политике ЕС в Арктике
Песков: РФ может приветствовать политику ЕС в Арктике при условии сотрудничества
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если представители Евросоюза имеют в виду новую политику, направленную на международное сотрудничество, то это можно приветствовать. Если имеется в виду конфронтация, что сейчас весьма модно в Брюсселе, то, конечно, вряд ли мы сможем это приветствовать, и вряд ли это будет иметь какой-то позитивный эффект", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Евросоюзу необходима новая политика безопасности в Арктике.