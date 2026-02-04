В Кремле ответили на вопрос о политике ЕС в Арктике

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если представители Евросоюза имеют в виду новую политику, направленную на международное сотрудничество, то это можно приветствовать. Если имеется в виду конфронтация, что сейчас весьма модно в Брюсселе, то, конечно, вряд ли мы сможем это приветствовать, и вряд ли это будет иметь какой-то позитивный эффект", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.