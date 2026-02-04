Рейтинг@Mail.ru
В Совете ЕС рассказали, при каком условии будет выдаваться кредит Украине
18:23 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kredit-2072290123.html
В Совете ЕС рассказали, при каком условии будет выдаваться кредит Украине
В Совете ЕС рассказали, при каком условии будет выдаваться кредит Украине - РИА Новости, 04.02.2026
В Совете ЕС рассказали, при каком условии будет выдаваться кредит Украине
Кредит Еврососоюза в размере 90 миллиардов евро будет выдаваться Киеву только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства...
2026-02-04T18:23:00+03:00
2026-02-04T18:23:00+03:00
в мире
киев
украина
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260204/es-2072289011.html
киев
украина
в мире, киев, украина, евросоюз, европарламент, совет евросоюза
В мире, Киев, Украина, Евросоюз, Европарламент, Совет Евросоюза
В Совете ЕС рассказали, при каком условии будет выдаваться кредит Украине

Совет ЕС: кредит Украине будет выдаваться только при условии борьбы с коррупцией

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Кредит Еврососоюза в размере 90 миллиардов евро будет выдаваться Киеву только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права, сообщается в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
"Во всех случаях выделение средств будет увязано со строгими условиями для Украины, включая соблюдение принципа верховенства права и борьбу с коррупцией", - говорится в документе.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Сейчас согласовывается пакет законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
Вчера, 18:20
 
В миреКиевУкраинаЕвросоюзЕвропарламентСовет Евросоюза
 
 
