Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Постпреды ЕС только что достигли договоренности по пакету законов для выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Да, мы только что достигли договоренности", - сказал собеседник агентства.