Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник
Постпреды ЕС только что достигли договоренности по пакету законов для выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 04.02.2026
киев
РИА Новости: ЕС согласовал пакет законов для кредита Киеву на 90 млрд евро