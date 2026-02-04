Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 04.02.2026 (обновлено: 17:47 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/kredit-2072277251.html
Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник
Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник
Постпреды ЕС только что достигли договоренности по пакету законов для выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:40:00+03:00
2026-02-04T17:47:00+03:00
киев
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260204/zapad-2071778039.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, евросоюз, мирный план сша по украине, в мире
Киев, Евросоюз, Мирный план США по Украине, В мире
Страны ЕС согласовали пакет законов для кредита Киеву, сообщил источник

РИА Новости: ЕС согласовал пакет законов для кредита Киеву на 90 млрд евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Постпреды ЕС только что достигли договоренности по пакету законов для выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Да, мы только что достигли договоренности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ближайшее время будет сделано заявление для прессы.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Здесь вам не Украина". Запад резко ответил на решение Зеленского
Вчера, 08:00
 
КиевЕвросоюзМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала