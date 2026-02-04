Губернатор Красноярского края проведет штаб после ЧП в двух школах

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Штаб с главами муниципалитетов и директорами школ пройдет в Красноярске после ЧП в двух учебных заведениях, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

По его словам, необходимо системно разобраться, как организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, как выполняются требования безопасности и как выстроен механизм реагирования на любые подростковые конфликты. Он также отметил, что нужно вовремя реагировать на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей.