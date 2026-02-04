Губернатор Красноярского края проведет штаб после ЧП в двух школах

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Штаб с главами муниципалитетов и директорами школ пройдет в Красноярске после ЧП в двух учебных заведениях, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
"По ситуации с агрессией подростков в кодинской и красноярской школах… Сейчас важно сделать всё, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Завтра проведу штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
По его словам, необходимо системно разобраться, как организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, как выполняются требования безопасности и как выстроен механизм реагирования на любые подростковые конфликты. Он также отметил, что нужно вовремя реагировать на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей.
Во вторник в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены уголовные дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы в Красноярске, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным прокуратуры региона, в результате ЧП пострадали пять школьников и учитель. Возбуждены уголовные дела, девушка задержана.