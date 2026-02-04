https://ria.ru/20260204/krasnoyarsk-2072194349.html
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе - РИА Новости, 04.02.2026
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
Уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:54:00+03:00
2026-02-04T13:54:00+03:00
2026-02-04T14:35:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072208624_0:73:1098:690_1920x0_80_0_0_4f298c27b75fc99f042330aa04e35cef.jpg
https://ria.ru/20260203/prokuratura-2071980020.html
россия
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072208624_139:0:1059:690_1920x0_80_0_0_84714f120ee63a60b9b1afa1b7474d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
РИА Новости: в Красноярске возбудили дела по трем статьям после ЧП в школе
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
"Дела возбуждены по статьям о покушение на убийство - 105 УК РФ
пункт 30 часть 2, а также 293 УК РФ (халатность) - в отношении системы органов профилактики, статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений", - сообщили в ведомстве.
Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения.