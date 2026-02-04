В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.