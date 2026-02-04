Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
13:54 04.02.2026 (обновлено: 14:35 04.02.2026)
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
Уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:54:00+03:00
2026-02-04T14:35:00+03:00
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Прокуратура Красноярского края/TelegramШкола в Красноярске, где ученица устроила поджог
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Прокуратура Красноярского края/Telegram
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей в Красноярске, сообщили РИА Новости в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
"Дела возбуждены по статьям о покушение на убийство - 105 УК РФ пункт 30 часть 2, а также 293 УК РФ (халатность) - в отношении системы органов профилактики, статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений", - сообщили в ведомстве.
Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения.
ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала