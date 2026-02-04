При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников

КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Пятеро учащихся пострадали в красноярской школе, где восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на сверстников, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.

"Еще двое несовершеннолетних доставлены в 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами", — сказала собеседница агентства.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Первоначально сообщалось, что трех пострадавших доставили в ожоговый центр краевой больницы. По данным ведомства, все пятеро — несовершеннолетние.

При ЧП также пострадал учитель, сообщили в краевой прокуратуре.

По информации МВД, восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников "предметом, похожим на молоток". Огонь потушили еще до приезда пожарных. Нападавшую задержали.