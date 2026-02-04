Рейтинг@Mail.ru
При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 04.02.2026 (обновлено: 16:07 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/krasnoyarsk-2072166441.html
При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников
При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников - РИА Новости, 04.02.2026
При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников
Пятеро учащихся пострадали в красноярской школе, где восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на сверстников, рассказали РИА Новости в краевом... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:53:00+03:00
2026-02-04T16:07:00+03:00
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072140209_0:118:1207:796_1920x0_80_0_0_e14955c669f524928bbf17cc2a6c186b.jpg
https://ria.ru/20260203/devochka-2071946031.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072140209_0:4:1207:909_1920x0_80_0_0_3e885502d7bbaee73e955f1254d96dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
При нападении на красноярскую школу пострадали пять учеников

РИА Новости: пятеро детей и учитель пострадали при ЧП в красноярской школе

© Фото : соцсетиВосьмиклассница подожгла одноклассника в школе № 153 Красноярска
Восьмиклассница подожгла одноклассника в школе № 153 Красноярска - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : соцсети
Восьмиклассница подожгла одноклассника в школе № 153 Красноярска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Пятеро учащихся пострадали в красноярской школе, где восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на сверстников, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.
"Еще двое несовершеннолетних доставлены в 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами", — сказала собеседница агентства.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Первоначально сообщалось, что трех пострадавших доставили в ожоговый центр краевой больницы. По данным ведомства, все пятеро — несовершеннолетние.
При ЧП также пострадал учитель, сообщили в краевой прокуратуре.
По информации МВД, восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников "предметом, похожим на молоток". Огонь потушили еще до приезда пожарных. Нападавшую задержали.
Региональный главк СК возбудил уголовные дела. Следователи работают с девочкой и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также оценят меры по обеспечению безопасности в школе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
3 февраля, 14:36
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала