В красноярской школе шесть человек пострадали при поджоге - РИА Новости, 04.02.2026
15:07 04.02.2026 (обновлено: 15:09 04.02.2026)
В красноярской школе шесть человек пострадали при поджоге
Пять школьников и учитель пострадали в результате ЧП в Красноярске, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 04.02.2026
© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramШкола в Красноярске, где ученица устроила поджог
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Пять школьников и учитель пострадали в результате ЧП в Красноярске, сообщает краевая прокуратура.
"Предварительно установлено, что сегодня ученица МАОУ СШ "Комплекс Покровский" принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что прокуратура выясняет причины и условия произошедшего, проверяет работу образовательной организации и органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий. Расследование уголовных дел поставлено на контроль.
Минздрав региона ранее сообщал о пятерых пострадавших несовершеннолетних, а главное управление образования города - что также пострадал педагог. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Девушка задержана.
