В красноярской школе шесть человек пострадали при поджоге

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Пять школьников и учитель пострадали в результате ЧП в Красноярске, Пять школьников и учитель пострадали в результате ЧП в Красноярске, сообщает краевая прокуратура.

"Предварительно установлено, что сегодня ученица МАОУ СШ "Комплекс Покровский" принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что прокуратура выясняет причины и условия произошедшего, проверяет работу образовательной организации и органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий. Расследование уголовных дел поставлено на контроль.