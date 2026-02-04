https://ria.ru/20260204/krasnojarsk-2072222975.html
В красноярской школе шесть человек пострадали при поджоге
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости.
Пять школьников и учитель пострадали в результате ЧП в Красноярске, сообщает
краевая прокуратура.
"Предварительно установлено, что сегодня ученица МАОУ СШ "Комплекс Покровский" принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что прокуратура выясняет причины и условия произошедшего, проверяет работу образовательной организации и органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий. Расследование уголовных дел поставлено на контроль.
Минздрав региона ранее сообщал о пятерых пострадавших несовершеннолетних, а главное управление образования города - что также пострадал педагог. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Девушка задержана.