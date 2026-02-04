Рейтинг@Mail.ru
Семья застрявшей в Южной Корее россиянки надеется на помощь Минздрава - РИА Новости, 04.02.2026
08:28 04.02.2026
Семья застрявшей в Южной Корее россиянки надеется на помощь Минздрава
Семья застрявшей в Южной Корее россиянки надеется на помощь Минздрава
Семья застрявшей в Южной Корее россиянки надеется на помощь Минздрава

Семья застрявшей в Южной Корее россиянки организовала сбор средств на эвакуацию

© AP Photo / Lee Jin-manАвтомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. Семья застрявшей в Южной Корее и находящейся в коме россиянки надеется на помощь в организации ее медицинской эвакуации в РФ, сообщила РИА Новости ее дочь Евгения Коновалова.
Ранее она сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летния пенсионерка из Москвы, перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее и находится в искусственной коме. Ее семья не может организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долгов за лечение в местной больнице, которые составляют более 55 тысяч долларов, каждый новый день пребывания в реанимации без страховки стоит около 7 тысяч долларов. В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.
«
"Сначала нужно закрыть долг, а потом организовывать транспортировку как можно скорее. Я очень надеюсь, что министерство здравоохранения (РФ - ред.) нам поможет в этом вопросе", - сказала собеседница агентства.
Семья пенсионерки организовала сбор средств на личной странице Евгении Коноваловой в соцсети "ВКонтакте", а также в специальном Telegram-канале "Помощь медицинской эвакуации мамы Тани", где указаны реквизиты счета.
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
12 мая 2025, 11:58
 
