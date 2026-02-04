Семья застрявшей в Южной Корее россиянки надеется на помощь Минздрава

СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. Семья застрявшей в Южной Корее и находящейся в коме россиянки надеется на помощь в организации ее медицинской эвакуации в РФ, сообщила РИА Новости ее дочь Евгения Коновалова.
Ранее она сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летния пенсионерка из Москвы, перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее и находится в искусственной коме. Ее семья не может организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долгов за лечение в местной больнице, которые составляют более 55 тысяч долларов, каждый новый день пребывания в реанимации без страховки стоит около 7 тысяч долларов. В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.
«
"Сначала нужно закрыть долг, а потом организовывать транспортировку как можно скорее. Я очень надеюсь, что министерство здравоохранения (РФ - ред.) нам поможет в этом вопросе", - сказала собеседница агентства.
Семья пенсионерки организовала сбор средств на личной странице Евгении Коноваловой в соцсети "ВКонтакте", а также в специальном Telegram-канале "Помощь медицинской эвакуации мамы Тани", где указаны реквизиты счета.