Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии Густаво Петро после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Петро также отметил, что энергетическое взаимодействие, включая использование чистых источников энергии, может стать альтернативой политике ограничений и давления, применявшейся в отношении Венесуэлы в предыдущие годы.