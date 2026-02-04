Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии Густаво Петро после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Сегодня я могу сказать, что вопрос буквально нескольких дней - и мы могли бы начать поставлять электроэнергию Венесуэле. А именно электроэнергия позволяет снижать издержки, особенно если она чистая", - сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление публиковало в соцсетях правительство Колумбии.
По словам главы государства, энергетическая интеграция может способствовать стабилизации приграничных регионов с Венесуэлой и Эквадором и снижению социально-экономической напряженности. Такие проекты он рассматривает как часть более широкой стратегии восстановления экономических связей между странами региона.
Петро также отметил, что энергетическое взаимодействие, включая использование чистых источников энергии, может стать альтернативой политике ограничений и давления, применявшейся в отношении Венесуэлы в предыдущие годы.