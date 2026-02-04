Рейтинг@Mail.ru
Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kolumbiya-2072074190.html
Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу
Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу - РИА Новости, 04.02.2026
Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу
Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T03:52:00+03:00
2026-02-04T03:52:00+03:00
в мире
венесуэла
колумбия
сша
густаво петро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20260204/vstrecha-2072073148.html
венесуэла
колумбия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, колумбия, сша, густаво петро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Колумбия, США, Густаво Петро, Дональд Трамп
Глава Колумбии заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу

Глава Колумбии Петро заявил о готовности поставлять электроэнергию в Венесуэлу

© AP Photo / Susan WalshГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Колумбия в ближайшей перспективе готова начать поставки электроэнергии в Венесуэлу, соответствующие возможности уже существуют, заявил президент Колумбии Густаво Петро после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Сегодня я могу сказать, что вопрос буквально нескольких дней - и мы могли бы начать поставлять электроэнергию Венесуэле. А именно электроэнергия позволяет снижать издержки, особенно если она чистая", - сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление публиковало в соцсетях правительство Колумбии.
По словам главы государства, энергетическая интеграция может способствовать стабилизации приграничных регионов с Венесуэлой и Эквадором и снижению социально-экономической напряженности. Такие проекты он рассматривает как часть более широкой стратегии восстановления экономических связей между странами региона.
Петро также отметил, что энергетическое взаимодействие, включая использование чистых источников энергии, может стать альтернативой политике ограничений и давления, применявшейся в отношении Венесуэлы в предыдущие годы.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме
03:13
 
В миреВенесуэлаКолумбияСШАГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала