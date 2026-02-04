Рейтинг@Mail.ru
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kolonna-2072097563.html
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году - РИА Новости, 04.02.2026
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году
Два российских БТР-82 в августе 2024 года уничтожили колонную техники ВСУ, которая собиралась прорваться к Курской АЭС, за 25 минут, рассказал командир взвода... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:23:00+03:00
2026-02-04T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
курская аэс
красная звезда
бтр-82ам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984427481_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_644042953fe0cf5e2030196ed6f8246b.jpg
https://ria.ru/20260204/vooruzheniya-2072092243.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984427481_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_17a47269c7f429df8f39e5be3523fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, курская аэс, красная звезда, бтр-82ам
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Красная звезда, БТР-82АМ
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году

Два БТР в августе 2024 года за 25 минут сожгли колонну ВСУ на пути к Курской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортере БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Два российских БТР-82 в августе 2024 года уничтожили колонную техники ВСУ, которая собиралась прорваться к Курской АЭС, за 25 минут, рассказал командир взвода войск беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов, который обнаружил эту колонну с помощью беспилотника.
Газета "Красная звезда" опубликовала материал о произошедшем 12 августа 2024 года эпизоде. Ранним утром Ефанов выехал в село Сафоновка, где собирался обустроить пункт управления БПЛА, но по пути получил сообщение, что поблизости обнаружена колонна техники ВСУ. В селе морпех получил разрешение срочно установить оборудование и поднять в небо квадрокоптер.
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение
08:49
"Я вылетаю из села, поворачиваюсь, вижу три сельские улицы. Смотрю дальше: поворот длинной трассы. Смотрю влево, потом вправо и вижу: слева по флангу вдалеке пыль какая-то. Увеличиваю изображение и понимаю: по полям идёт вот эта техника. То есть видно было, что это ББМ, БТР", - сказал Ефанов газете.
В материале указывается, что на камеру дрона Ефанову удалось заснять американские машины Stryker и MaxxPro, канадские Roshel Senator и украинские "Козаки".
"Они двигались в глубину нашей территории и стали выезжать на трассу, повернув в сторону Сафоновки. В этих местах противник рассчитывал прорваться в сторону Курской АЭС. Видимо, он не ожидал сопротивления", - пишет газета.
Данные, полученные Ефановым, позволили российским бойцам подготовиться, два экипажа БТР-82 скрытно расположились вдоль трассы и ожидали команду. Как только техника противника вошла в зону поражения, БТР-82 вышли на огневой рубеж и стали в упор расстреливать её.
"В результате два наших бронетранспортёра уничтожили восемь единиц бронированной техники с личным составом противника. Через них прорвались только четыре машины, которые чуть дальше попали в засаду уже десантно-штурмового батальона. Таким образом, вся колонна была сожжена за короткий промежуток времени. Как вспоминает Максим Ефанов, этот полёт длился не более 25 минут", - добавили в "Красной звезде".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКурская АЭСКрасная звездаБТР-82АМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала