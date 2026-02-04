Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Два российских БТР-82 в августе 2024 года уничтожили колонную техники ВСУ, которая собиралась прорваться к Курской АЭС, за 25 минут, рассказал командир взвода войск беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов, который обнаружил эту колонну с помощью беспилотника.
Газета "Красная звезда" опубликовала материал о произошедшем 12 августа 2024 года эпизоде. Ранним утром Ефанов выехал в село Сафоновка, где собирался обустроить пункт управления БПЛА, но по пути получил сообщение, что поблизости обнаружена колонна техники ВСУ. В селе морпех получил разрешение срочно установить оборудование и поднять в небо квадрокоптер.
"Я вылетаю из села, поворачиваюсь, вижу три сельские улицы. Смотрю дальше: поворот длинной трассы. Смотрю влево, потом вправо и вижу: слева по флангу вдалеке пыль какая-то. Увеличиваю изображение и понимаю: по полям идёт вот эта техника. То есть видно было, что это ББМ, БТР", - сказал Ефанов газете.
В материале указывается, что на камеру дрона Ефанову удалось заснять американские машины Stryker и MaxxPro, канадские Roshel Senator и украинские "Козаки".
"Они двигались в глубину нашей территории и стали выезжать на трассу, повернув в сторону Сафоновки. В этих местах противник рассчитывал прорваться в сторону Курской АЭС. Видимо, он не ожидал сопротивления", - пишет газета.
Данные, полученные Ефановым, позволили российским бойцам подготовиться, два экипажа БТР-82 скрытно расположились вдоль трассы и ожидали команду. Как только техника противника вошла в зону поражения, БТР-82 вышли на огневой рубеж и стали в упор расстреливать её.
"В результате два наших бронетранспортёра уничтожили восемь единиц бронированной техники с личным составом противника. Через них прорвались только четыре машины, которые чуть дальше попали в засаду уже десантно-штурмового батальона. Таким образом, вся колонна была сожжена за короткий промежуток времени. Как вспоминает Максим Ефанов, этот полёт длился не более 25 минут", - добавили в "Красной звезде".
