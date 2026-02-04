Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Аварию на теплосетях, оставившую без тепла шесть многоквартирных домов, детсад и школу одного из микрорайонов, ликвидируют в Кирове, сообщил глава города Вячеслав Симаков.

Он уточнил, что из-за аварийного отключения на сетях теплоснабжения без тепла остались 6 многоквартирных домов, а также детсад №5 и школа №32. По его словам, работа двух образовательных учреждений временно приостановлена. Для тех детей, которых нельзя отправить по домам, в садик и школу доставят тепловые пушки, чтобы согреть несколько помещений.