Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов
Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов - РИА Новости, 04.02.2026
Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов
Аварию на теплосетях, оставившую без тепла шесть многоквартирных домов, детсад и школу одного из микрорайонов, ликвидируют в Кирове, сообщил глава города...
происшествия
киров
киров
Новости
Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов
Авария в Кирове оставила без тепла шесть домов, детсад и школу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Аварию на теплосетях, оставившую без тепла шесть многоквартирных домов, детсад и школу одного из микрорайонов, ликвидируют в Кирове, сообщил глава города Вячеслав Симаков.
"Ночью случилась авария на теплосетях в слободе Курочкины. Сейчас от отопления отключены несколько домов, детский сад и школа. Ведутся работы по восстановлению теплоснабжения. Решаем вопрос пребывания детей в образовательных учреждениях", - написал Симаков в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что из-за аварийного отключения на сетях теплоснабжения без тепла остались 6 многоквартирных домов, а также детсад №5 и школа №32. По его словам, работа двух образовательных учреждений временно приостановлена. Для тех детей, которых нельзя отправить по домам, в садик и школу доставят тепловые пушки, чтобы согреть несколько помещений.
По данным синоптиков, в Кирове в среду столбики термометров опустились до минус 24 градусов.