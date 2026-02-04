Рейтинг@Mail.ru
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 04.02.2026 (обновлено: 18:02 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/kiev-2072282971.html
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева - РИА Новости, 04.02.2026
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его только ругают, когда в городе плохая погода, а за погожие дни никто не благодарит, отрывок его выступления... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:58:00+03:00
2026-02-04T18:02:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369970_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_fe9aa89c5955eb1fd34273a1f3ded6bc.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072254892.html
https://ria.ru/20260204/vsu-2072266976.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369970_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b825d27a1dbf1bf4bec5f25c86c7fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Укрэнерго
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева

Кличко пожаловался, что киевляне не благодарят его за хорошую погоду

© REUTERS / Alina SmutkoВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его только ругают, когда в городе плохая погода, а за погожие дни никто не благодарит, отрывок его выступления публикует "Страна.ua".
"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США узнали, какого подвоха боится Украина
Вчера, 16:32

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
Вчера, 17:10
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала