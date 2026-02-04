"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его только ругают, когда в городе плохая погода, а за погожие дни никто не благодарит, отрывок его выступления публикует "Страна.ua".

"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.