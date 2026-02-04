https://ria.ru/20260204/kiev-2072282971.html
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его только ругают, когда в городе плохая погода, а за погожие дни никто не благодарит, отрывок его выступления публикует "Страна.ua".
"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", — заявил он.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго
" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко
называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.