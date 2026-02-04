https://ria.ru/20260204/kholod-2072142213.html
Эксперт рассказал о штрафах за холод в офисе
Штраф до 50 тысяч рублей за низкую температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей за низкую температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда.
"В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет до 20 тысяч рублей, а для юридических — 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", — сказал Бондарь
онлайн-изданию NEWS.ru.
Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы.
По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.