Эксперт рассказал о штрафах за холод в офисе - РИА Новости, 04.02.2026
12:15 04.02.2026 (обновлено: 18:09 04.02.2026)
Эксперт рассказал о штрафах за холод в офисе
Штраф до 50 тысяч рублей за низкую температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. РИА Новости, 04.02.2026
2026
Новости
россия, дмитрий бондарь, общество
Россия, Дмитрий Бондарь, Общество
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей за низкую температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда.
"В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет до 20 тысяч рублей, а для юридических — 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", — сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru.
Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы.
По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.
РоссияДмитрий БондарьОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
