Эксперт рассказал о штрафах за холод в офисе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей за низкую температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда.

"В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет до 20 тысяч рублей, а для юридических — 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", — сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru.

Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы.