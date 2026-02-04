"Локомотив" в четвертый раз в сезоне обыграл "Спартак" в КХЛ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Первую шайбу в матче забросил защитник "Спартака" Даниил Орлов (12). Спустя 20 секунд счет сравнял Максим Шалунов (12-я минута), а победу хозяевам принес гол Максима Березкина (30). Шайбу в пустые ворота забросил Артур Каюмов (60).
04 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
11:30 • Максим Шалунов
(Yegor Surin, Александр Радулов)
09:47 • Максим Березкин
(Александр Волков)
19:41 • Артур Каюмов
11:10 • Даниил Орлов
Железнодорожники в четвертый раз в сезоне одержали победу над "красно-белыми".
"Локомотив" победил в шестом матче подряд и с 75 очками возглавляет таблицу Западной конференции, где "Спартак" с 62 баллами идет шестым.
В следующем матче "Локомотив" 10 февраля сыграет с "Шанхайскими драконами" на льду соперника в Санкт-Петербурге. В этот же день "Спартак" примет московское "Динамо".