Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
Хоккей
Хоккей
 
07:15 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072084786.html
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф? - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в матче чемпионата НХЛ, прервав первую за долгое время победную серию. Александр Овечкин остался без набранных очков... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T07:15:00+03:00
2026-02-04T07:15:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
филадельфия флайерз
александр овечкин
матвей мичков
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071841431.html
2026
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, филадельфия флайерз, александр овечкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?

"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова в матче НХЛ

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Isaiah J. Downing
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в матче чемпионата НХЛ, прервав первую за долгое время победную серию. Александр Овечкин остался без набранных очков. Российский талант Матвей Мичков исполнил красоту в ответ на критику тренера.

Клуб Овечкина выходит из кризиса?

Текущий сезон Национальной хоккейной лиги складывается для "Вашингтон Кэпиталз" подобно тому, как столичная команда преодолела розыгрыш-2023/24, ставший первым для "Кэпс" под руководством Спенсера Карбери. Как и тогда, "Вашингтон" на протяжении всей "регулярки" переживает впечатляющие взлеты и тяжелые падения. В обоих случаях над командой навис риск провалить сезон и завершить его досрочно, не попав в плей-офф. Два года назад "Кэпиталз" на фоне всех своих проблем и низких шансах войти в список участников розыгрыша Кубка Стэнли успешно прошли финишный отрезок чемпионата и буквально запрыгнули в последний вагон поезда, следовавшего в плей-офф. Сейчас "столичные" находятся в похожей ситуации.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю
Вчера, 06:15
Период с начала декабря по конец января стал для "Вашингтона" настоящим провалом. Подопечные Карбери разбазарили все свои преимущества и резервы. Теперь столичной команде приходится отказываться от своих идей и вместо игры в хоккей стремиться к тому, чтобы переработать своих соперников ради достижения результата. В последних матчах этот эффект наконец-то подействовал. Накануне "Кэпиталз" впервые за два месяца оформили серию из трех побед подряд. Причем "Вашингтон" обыграл одних из лидеров чемпионата "Детройт Ред Уингз" и "Каролину Харрикейнз", а также своих конкурентов в борьбе за попадание в плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс".
«
"Уровень нашей мотивации в этом сезоне был недостаточно высоким. В текущий момент ребята, думаю, понимают всю значимость ситуации, понимают, что у нас на кону стоит весь сезон и наше место в плей-офф. После большого количества поражений мы должны совершить мощный рывок", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.
Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Александр Овечкин

Провал наследника Овечкина

Спустя менее чем через сутки после победы над "Айлендерс" "Вашингтон" на один день покинул столицу США и отправился в Филадельфию для встречи с "Флайерз" в рамках очередного бэк-ту-бэк. Интересно, что для давних соперников и оппонентов по Столичному дивизиону сегодняшняя встреча стала первой в сезоне. За исключением сезонов-1994/95 и -2020/21, которые поздно стартовали из-за локаута и коронавирусной пандемии соответственно, "Вашингтон" и "Филадельфия" еще никогда не проводили свой первый очный матч в "регулярке" настолько поздно. При этом за весь регулярный сезон "Кэпиталз" и "Флайерз" проведут суммарно четыре игры. Такие особенности календаря лишь придают огня соперничеству команд с учетом того факта, что оба клуба конкурируют друг с другом за право попасть в плей-офф. К слову, два года назад победа "столичных" над "летчиками" в заключительном матче чемпионата закрепила за "Кэпс" право войти в список участников Кубка Стэнли-2024.
Впрочем, нынешние "Флайерз" переживают еще больше проблем и трудностей, чем "Вашингтон". У "Филадельфии" с начала 2026 года все валится из рук: за этот период до встречи с "Кэпс" клуб из штата Пенсильвания потерпел 12 поражений в 16 матчах. По количеству набранных очков с начала нового календарного года "летчики" занимают четвертое место с конца во всей лиге. Хуже выступают только "Калгари Флэймз", "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" — все они формально завершили сезон и ожидают проведения драфт-лотереи.
На фоне неудач "Филадельфии" особенно грустными выглядят дела Матвея Мичкова. Несколько лет назад в России его называли наследником Александра Овечкина, а свой дебютный сезон в НХЛ Матвей провел действительно ярко с учетом всех особенностей клубной организации. "Флайерз" сделали ставку на Мичкова как на лицо франшизы и ее будущее. Но этот сезон российский форвард провалил. В предыдущих 53 матчах чемпионата он набрал 28 очков (13 голов и 15 передач), его игровое время неумолимо снижается, тренерский штаб то и дело занимается воспитанием молодого игрока, который уже успел пройти школу Джона Тортореллы.
«
"У него был немного другой подход. Мне нравилось, что человек все говорит прямо в лицо. Каждый игрок прислушивался к нему и относился к нему с уважением. Что касается Рика Токкета, то с ним еще не общался. Ожидания от сезона — не знаю. Поживем — увидим", — так говорил Мичков прошлым летом.
Матвей Мичков
Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
Матвей Мичков
Сейчас же очевидно, что у Матвея с нынешним главным тренером отношения не сложились. Оттого не менее громким стало недавнее заявление Токкета, который подверг россиянина публичной критике:
«
"В тренировочный лагерь перед стартом сезона он прибыл в плохой форме. Он не умеет самостоятельно держать себя в форме. Я никогда не говорю ему брать игру на себя, в эти моменты у него возникают проблемы. Мы пытаемся добиться его развития, улучшить его навыки, научить правильно питаться и восстанавливаться. Работа превыше всего".
По сообщениям североамериканских СМИ, подобные слова Токкета были восприняты негативно руководителями "Флайерз". Сложившаяся ситуация вынудила генерального менеджера клуба Даниэля Бриера выступить перед журналистами с заявлением, в ходе которого он выразил поддержку Мичкову.
«
"Я могу сказать одно — Матвей Мичков никуда не уйдет. Давайте проясним это. Матвей останется в этом клубе надолго. Он будет отличным игроком для "Филадельфии". Все, через что он сейчас проходит, является частью процесса развития. Так что со всеми слухами покончено. Мичков никуда не денется. Он останется с нами", — отметил Бриер.
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков

Овечкину сказали "Нет!"

Сам Мичков сейчас предпочитает хранить молчание в медиапространстве. При этом после резкого заявления тренера "Филадельфии" на утренней тренировке в день матча против "Вашингтона" Матвей первым появился на площадке и посвятил дополнительное время отработке бросков, установив в верхнем углу ворот импровизированную мишень из запасной клюшки. Символично, что именно Мичков сделал первый гол в матче.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
4 : 2
Вашингтон
05:56 • Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм, Матвей Мичков)
24:45 • Карл Грундстрем
(Николя Делорье, Расмус Ристолайнен)
54:37 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Трэвис Конечны)
59:43 • Расмус Ристолайнен
(Трэвис Конечны)
28:12 • Алексей Протас
(Энтони Бовилье)
42:40 • Энтони Бовилье
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В дебюте встречи "Флайерз" провели неплохую позиционную атаку, которую российский форвард развернул классной и точной передачей от правого борта на левый фланг в сторону Трэвиса Санхайма, выключив из эпизода сразу трех игроков "Вашингтона". Санхайм, приняв шайбу, моментально выполнил диагональ в район правого круга вбрасывания, где дежурил уже одинокий Оуэн Типпетт — те игроки "Кэпс", кто должен был его опекать, выдернулись на Мичкова и оставили Типпетта одного против своего вратаря. Этот момент форвард "летчиков" реализовал беспощадно.
При этом "Вашингтон" играл достаточно уверенно и агрессивно. "Кэпиталз" оказывали регулярное давление на чужую оборону и испытывали голкипера "Флайерз" большим количеством бросков. На помощь своему вратарю то и дело прибегали полевые игроки "Филадельфии", раз за разом блокируя выстрелы гостей. В то же время "столичные" продолжали ошибаться в своей зоне. Так, в начале второго периода "Кэпиталз" проспали быструю атаку "летчиков", которая завершилась нелепым голом: Карл Грундстрем прострелил с левого края на пятак, куда совершенно точно не успевал его партнер по команде, но шайба вместо того, чтобы улететь в борт, угодила в конек защитнику гостей Джейкобу Чикрану и отскочила в ворота.
Мгновением позже Чикран еще и оставил своих товарищей в меньшинстве, получив необязательное удаление. Впрочем, "Филадельфия" на его счастье большинство не реализовала, а "Вашингтон" при игре "4 на 5" и вовсе умудрился поразить чужие ворота. Энтони Бовилье и Алексей Протас вдвоем быстро убежали в контратаку, и белорусский форвард завершил ее точным броском, отметив свой 300-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. С этим голом "Кэпиталз" взяли на себя еще больше инициативы и смогли переломить ход встречи в свою пользу. Все тот же Бовилье в дебюте третьего периода воспользовался ошибкой защитников и совершенно по-хозяйски сыграл на чужом пятаке, сравняв счет.
Алексей Протас
Алексей Протас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Алексей Протас
Казалось, что на волне успеха "Вашингтон" продолжит развивать свое игровое преимущество, но голкипер "Филадельфии" Даниэль Владарж отказался более пропускать. Вратарь хозяев показал великолепную игру и совершил ряд эффектных спасений, в том числе лишив Александра Овечкина нескольких настоящих шансов отметиться голом. Одноклубники Владаржа поддержали своего голкипера и преуспели в поиске успеха у чужих ворот. В концовке периода "летчики" получили большинство и очень быстро его реализовали усилиями Джейми Драйсдейла, а за секунды до финальной сирены Расмус Ристолайнен дальним броском поразил пустые ворота и установил окончательный счет.
2:4 — "Вашингтон" прервал долгожданную победную серию и потерпел болезненное поражение, упустив возможность улучшить свое турнирное положение. Оно ощутимо пошатнулось на фоне успехов конкурентов "Кэпиталз" в параллельных матчах. Так, на Востоке победы одержали "Коламбус Блю Джекетс", "Торонто Мейпл Лифс" и "Айлендерс", а также очки набрал "Питтсбург Пингвинз". До перерыва в чемпионате на Олимпийские игры "столичные" проведут еще один матч: команда Александра Овечкина дома примет "Нэшвилл Предаторз".
Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
