Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?

"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в матче чемпионата НХЛ, прервав первую за долгое время победную серию. Александр Овечкин остался без набранных очков. Российский талант Матвей Мичков исполнил красоту в ответ на критику тренера.

Клуб Овечкина выходит из кризиса?

Текущий сезон Национальной хоккейной лиги складывается для "Вашингтон Кэпиталз" подобно тому, как столичная команда преодолела розыгрыш-2023/24, ставший первым для "Кэпс" под руководством Спенсера Карбери. Как и тогда, "Вашингтон" на протяжении всей "регулярки" переживает впечатляющие взлеты и тяжелые падения. В обоих случаях над командой навис риск провалить сезон и завершить его досрочно, не попав в плей-офф. Два года назад "Кэпиталз" на фоне всех своих проблем и низких шансах войти в список участников розыгрыша Кубка Стэнли успешно прошли финишный отрезок чемпионата и буквально запрыгнули в последний вагон поезда, следовавшего в плей-офф. Сейчас "столичные" находятся в похожей ситуации.

Период с начала декабря по конец января стал для "Вашингтона" настоящим провалом. Подопечные Карбери разбазарили все свои преимущества и резервы. Теперь столичной команде приходится отказываться от своих идей и вместо игры в хоккей стремиться к тому, чтобы переработать своих соперников ради достижения результата. В последних матчах этот эффект наконец-то подействовал. Накануне "Кэпиталз" впервые за два месяца оформили серию из трех побед подряд. Причем "Вашингтон" обыграл одних из лидеров чемпионата "Детройт Ред Уингз" и "Каролину Харрикейнз", а также своих конкурентов в борьбе за попадание в плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс".

« "Уровень нашей мотивации в этом сезоне был недостаточно высоким. В текущий момент ребята, думаю, понимают всю значимость ситуации, понимают, что у нас на кону стоит весь сезон и наше место в плей-офф. После большого количества поражений мы должны совершить мощный рывок", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин © REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин

Провал наследника Овечкина

Спустя менее чем через сутки после победы над "Айлендерс" "Вашингтон" на один день покинул столицу США и отправился в Филадельфию для встречи с "Флайерз" в рамках очередного бэк-ту-бэк. Интересно, что для давних соперников и оппонентов по Столичному дивизиону сегодняшняя встреча стала первой в сезоне. За исключением сезонов-1994/95 и -2020/21, которые поздно стартовали из-за локаута и коронавирусной пандемии соответственно, "Вашингтон" и "Филадельфия" еще никогда не проводили свой первый очный матч в "регулярке" настолько поздно. При этом за весь регулярный сезон "Кэпиталз" и "Флайерз" проведут суммарно четыре игры. Такие особенности календаря лишь придают огня соперничеству команд с учетом того факта, что оба клуба конкурируют друг с другом за право попасть в плей-офф. К слову, два года назад победа "столичных" над "летчиками" в заключительном матче чемпионата закрепила за "Кэпс" право войти в список участников Кубка Стэнли-2024.

Впрочем, нынешние "Флайерз" переживают еще больше проблем и трудностей, чем "Вашингтон". У "Филадельфии" с начала 2026 года все валится из рук: за этот период до встречи с "Кэпс" клуб из штата Пенсильвания потерпел 12 поражений в 16 матчах. По количеству набранных очков с начала нового календарного года "летчики" занимают четвертое место с конца во всей лиге. Хуже выступают только "Калгари Флэймз", "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" — все они формально завершили сезон и ожидают проведения драфт-лотереи.

На фоне неудач "Филадельфии" особенно грустными выглядят дела Матвея Мичкова. Несколько лет назад в России его называли наследником Александра Овечкина, а свой дебютный сезон в НХЛ Матвей провел действительно ярко с учетом всех особенностей клубной организации. "Флайерз" сделали ставку на Мичкова как на лицо франшизы и ее будущее. Но этот сезон российский форвард провалил. В предыдущих 53 матчах чемпионата он набрал 28 очков (13 голов и 15 передач), его игровое время неумолимо снижается, тренерский штаб то и дело занимается воспитанием молодого игрока, который уже успел пройти школу Джона Тортореллы.

« "У него был немного другой подход. Мне нравилось, что человек все говорит прямо в лицо. Каждый игрок прислушивался к нему и относился к нему с уважением. Что касается Рика Токкета, то с ним еще не общался. Ожидания от сезона — не знаю. Поживем — увидим", — так говорил Мичков прошлым летом.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Матвей Мичков © REUTERS / Stephen R. Sylvanie Матвей Мичков

Сейчас же очевидно, что у Матвея с нынешним главным тренером отношения не сложились. Оттого не менее громким стало недавнее заявление Токкета, который подверг россиянина публичной критике:

« "В тренировочный лагерь перед стартом сезона он прибыл в плохой форме. Он не умеет самостоятельно держать себя в форме. Я никогда не говорю ему брать игру на себя, в эти моменты у него возникают проблемы. Мы пытаемся добиться его развития, улучшить его навыки, научить правильно питаться и восстанавливаться. Работа превыше всего".

По сообщениям североамериканских СМИ, подобные слова Токкета были восприняты негативно руководителями "Флайерз". Сложившаяся ситуация вынудила генерального менеджера клуба Даниэля Бриера выступить перед журналистами с заявлением, в ходе которого он выразил поддержку Мичкову.

« "Я могу сказать одно — Матвей Мичков никуда не уйдет. Давайте проясним это. Матвей останется в этом клубе надолго. Он будет отличным игроком для "Филадельфии". Все, через что он сейчас проходит, является частью процесса развития. Так что со всеми слухами покончено. Мичков никуда не денется. Он останется с нами", — отметил Бриер.

© Фото : x.com/nhlflyers Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков © Фото : x.com/nhlflyers Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков

Овечкину сказали "Нет!"

Сам Мичков сейчас предпочитает хранить молчание в медиапространстве. При этом после резкого заявления тренера "Филадельфии" на утренней тренировке в день матча против "Вашингтона" Матвей первым появился на площадке и посвятил дополнительное время отработке бросков, установив в верхнем углу ворот импровизированную мишень из запасной клюшки. Символично, что именно Мичков сделал первый гол в матче.

В дебюте встречи "Флайерз" провели неплохую позиционную атаку, которую российский форвард развернул классной и точной передачей от правого борта на левый фланг в сторону Трэвиса Санхайма, выключив из эпизода сразу трех игроков "Вашингтона". Санхайм, приняв шайбу, моментально выполнил диагональ в район правого круга вбрасывания, где дежурил уже одинокий Оуэн Типпетт — те игроки "Кэпс", кто должен был его опекать, выдернулись на Мичкова и оставили Типпетта одного против своего вратаря. Этот момент форвард "летчиков" реализовал беспощадно.

При этом "Вашингтон" играл достаточно уверенно и агрессивно. "Кэпиталз" оказывали регулярное давление на чужую оборону и испытывали голкипера "Флайерз" большим количеством бросков. На помощь своему вратарю то и дело прибегали полевые игроки "Филадельфии", раз за разом блокируя выстрелы гостей. В то же время "столичные" продолжали ошибаться в своей зоне. Так, в начале второго периода "Кэпиталз" проспали быструю атаку "летчиков", которая завершилась нелепым голом: Карл Грундстрем прострелил с левого края на пятак, куда совершенно точно не успевал его партнер по команде, но шайба вместо того, чтобы улететь в борт, угодила в конек защитнику гостей Джейкобу Чикрану и отскочила в ворота.

Мгновением позже Чикран еще и оставил своих товарищей в меньшинстве, получив необязательное удаление. Впрочем, "Филадельфия" на его счастье большинство не реализовала, а "Вашингтон" при игре "4 на 5" и вовсе умудрился поразить чужие ворота. Энтони Бовилье и Алексей Протас вдвоем быстро убежали в контратаку, и белорусский форвард завершил ее точным броском, отметив свой 300-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. С этим голом "Кэпиталз" взяли на себя еще больше инициативы и смогли переломить ход встречи в свою пользу. Все тот же Бовилье в дебюте третьего периода воспользовался ошибкой защитников и совершенно по-хозяйски сыграл на чужом пятаке, сравняв счет.

© REUTERS / Steven Bisig Алексей Протас © REUTERS / Steven Bisig Алексей Протас

Казалось, что на волне успеха "Вашингтон" продолжит развивать свое игровое преимущество, но голкипер "Филадельфии" Даниэль Владарж отказался более пропускать. Вратарь хозяев показал великолепную игру и совершил ряд эффектных спасений, в том числе лишив Александра Овечкина нескольких настоящих шансов отметиться голом. Одноклубники Владаржа поддержали своего голкипера и преуспели в поиске успеха у чужих ворот. В концовке периода "летчики" получили большинство и очень быстро его реализовали усилиями Джейми Драйсдейла, а за секунды до финальной сирены Расмус Ристолайнен дальним броском поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

2:4 — "Вашингтон" прервал долгожданную победную серию и потерпел болезненное поражение, упустив возможность улучшить свое турнирное положение. Оно ощутимо пошатнулось на фоне успехов конкурентов "Кэпиталз" в параллельных матчах. Так, на Востоке победы одержали "Коламбус Блю Джекетс", "Торонто Мейпл Лифс" и "Айлендерс", а также очки набрал "Питтсбург Пингвинз". До перерыва в чемпионате на Олимпийские игры "столичные" проведут еще один матч: команда Александра Овечкина дома примет "Нэшвилл Предаторз".