"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе "Флайерз" шайбы забросили Оуэн Типпетт (6-я минута), Карл Грундстрем (25), Джейми Драйсдейл (55) и Расмус Ристолайнен (60). У гостей отличились белорусский форвард Алексей Протас (29) и Энтони Бовилье (43).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 35 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил два силовых приема, завершил матч с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил один силовой прием.