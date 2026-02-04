Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова
Хоккей
 
05:49 04.02.2026
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
филадельфия флайерз
александр овечкин
матвей мичков
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, филадельфия флайерз, александр овечкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова

"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова в матче НХЛ

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
4 : 2
Вашингтон
05:56 • Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм, Матвей Мичков)
24:45 • Карл Грундстрем
(Николя Делорье, Расмус Ристолайнен)
54:37 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Трэвис Конечны)
59:43 • Расмус Ристолайнен
(Трэвис Конечны)
28:12 • Алексей Протас
(Энтони Бовилье)
42:40 • Энтони Бовилье
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе "Флайерз" шайбы забросили Оуэн Типпетт (6-я минута), Карл Грундстрем (25), Джейми Драйсдейл (55) и Расмус Ристолайнен (60). У гостей отличились белорусский форвард Алексей Протас (29) и Энтони Бовилье (43).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 35 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил два силовых приема, завершил матч с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал.
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил один силовой прием.
"Вашингтон" прервал победную серию, которая составила три матча. "Филадельфия" одержала первую победу после четырех поражений подряд.
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков
 
