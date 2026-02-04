https://ria.ru/20260204/khleb-2072303118.html
ФАС изучит ценообразование на хлеб и булочные изделия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.02.2026
