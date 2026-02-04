Рейтинг@Mail.ru
19:25 04.02.2026
ФАС изучит ценообразование на хлеб и булочные изделия
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Готовая хлебобулочная продукция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба, сообщило ведомство.
"ФАС изучит ценообразование на наиболее востребованные виды хлеба. Служба направила соответствующее поручение в территориальные управления", - говорится в сообщении.
Служба уточнила, что на основании полученной информации изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки, установленных региональными участниками рынка.
При этом анализ затронет финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Свежий хлеб
Названа страна, в которой продают самый дешевый хлеб
16 октября 2025, 06:07
 
Россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
