ФАС изучит ценообразование на хлеб и булочные изделия

"ФАС изучит ценообразование на наиболее востребованные виды хлеба. Служба направила соответствующее поручение в территориальные управления", - говорится в сообщении.

Служба уточнила, что на основании полученной информации изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки, установленных региональными участниками рынка.

При этом анализ затронет финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.