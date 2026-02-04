Рейтинг@Mail.ru
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады - РИА Новости, 04.02.2026
10:59 04.02.2026
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады
в мире
канада
канада
в мире, канада
В мире, Канада
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады

Глава МО Канады Макгинти заявил, что страна не заинтересована в ядерном оружии

© РИА Новости / Мария ТабакТоронто, Канада
Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Мария Табак
Торонто, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что страна не заинтересована в получении ядерного оружия.
Канады нет абсолютно никаких намерений обладать ядерным оружием", - приводит слова министра газета Globe and Mail.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эксперт: появление новых ядерных держав не отвечает интересам России
Вчера, 23:13
Макгинти также сообщил, что правительство страны остается верным договору о нераспространении ядерного оружия, подписанному в конце 1960-х годов.
"Канада уже долгое время является государством-членом договора о нераспространении", - заметил Макгнити.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
2 февраля, 11:12
 
В мире
 
 
