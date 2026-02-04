https://ria.ru/20260204/kanada-2072120923.html
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады - РИА Новости, 04.02.2026
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады
Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что страна не заинтересована в получении ядерного оружия. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:59:00+03:00
2026-02-04T10:59:00+03:00
2026-02-04T10:59:00+03:00
в мире
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24672/80/246728008_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_7756b1a5c12c8356e9cf636aa73858a8.jpg
https://ria.ru/20260203/rossiya-2072058205.html
https://ria.ru/20260202/rossija-2071638362.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24672/80/246728008_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_a64ee2ef22a66195c170a56adbf32868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
Оттава не заинтересована в ядерном оружим, заявил министр обороны Канады
Глава МО Канады Макгинти заявил, что страна не заинтересована в ядерном оружии