12:20 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kallas-2072146085.html
"Срочно госпитализировать". Каллас унизили из-за слов о России
"Срочно госпитализировать". Каллас унизили из-за слов о России
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие страны. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
россия
кайя каллас
мария захарова
владимир мединский
россия
в мире, россия, кайя каллас, мария захарова, владимир мединский
В мире, Россия, Кайя Каллас, Мария Захарова, Владимир Мединский

"Срочно госпитализировать". Каллас унизили из-за слов о России

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие страны.
"Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
"Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz.
"Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.
"Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Эстонский гений": слова Каллас о России поразили журналиста
Вчера, 02:00
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ноябре отметила, что Кае Каллас нужно "вызвать санитаров" из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
В декабре помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для главы евродипломатии персональный ликбез.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
3 февраля, 14:30
 
В миреРоссияКайя КалласМария ЗахароваВладимир Мединский
 
 
