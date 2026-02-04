МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие страны.

"Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide.

"Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz.

"Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.

"Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online.