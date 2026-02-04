МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие страны.
"Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide.
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
"Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz.
"Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.
"Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ноябре отметила, что Кае Каллас нужно "вызвать санитаров" из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
В декабре помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для главы евродипломатии персональный ликбез.