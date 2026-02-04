Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
10:25 04.02.2026
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ
Двухдневный траур объявлен в Новой Каховке Херсонской области из-за обстрела ВСУ, при котором погибли три человека, сообщил исполняющий обязанности главы города РИА Новости, 04.02.2026
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Двухдневный траур объявлен в Новой Каховке Херсонской области из-за обстрела ВСУ, при котором погибли три человека, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром во вторник. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину. По информации властей региона, погибли три человека, ранены пятеро.
"В результате варварской атаки киевского режима по мирным объектам городского округа города Новая Каховка, повлекшей убийство мирных жителей, 4 и 5 февраля 2026 года объявлены Днями траура", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.
Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших.
