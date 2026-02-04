https://ria.ru/20260204/kahovka-2072112589.html
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ
Двухдневный траур объявлен в Новой Каховке Херсонской области из-за обстрела ВСУ, при котором погибли три человека, сообщил исполняющий обязанности главы города РИА Новости, 04.02.2026
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после гибели людей при обстреле ВСУ