Рейтинг@Mail.ru
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072324241.html
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат - РИА Новости, 04.02.2026
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам мог быть убит по политическим мотивам, выразил мнение в беседе с РИА Новости алжирский... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:11:00+03:00
2026-02-04T22:11:00+03:00
в мире
ливия
триполи
зинтан
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/67/1495396772_0:0:4536:2552_1920x0_80_0_0_d8abb013dc05f17800e3b23ed9bda625.jpg
https://ria.ru/20260204/liviya-2072240953.html
https://ria.ru/20260204/syn-2072211531.html
ливия
триполи
зинтан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/67/1495396772_0:0:3916:2936_1920x0_80_0_0_3e4508223af5c0569ab9c3213a84049c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, триполи, зинтан, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, генеральная прокуратура рф, судьба родственников муамара каддафи после его гибели
В мире, Ливия, Триполи, Зинтан, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Судьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат

Депутат Херфи: сын Каддафи мог быть убит по политическим мотивам

© AP Photo / Ben Curtis, FileСаиф-аль-Ислам Каддафи
Саиф-аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis, File
Саиф-аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛЖИР, 4 фев - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам мог быть убит по политическим мотивам, выразил мнение в беседе с РИА Новости алжирский парламентарий Муса Херфи.
"Убийство Сейф аль-Ислама Каддафи совершено на фоне сложной ситуации в стране, хрупкой обстановки в сфере безопасности и существования нескольких центров влияния… Тот факт, что существовала вероятность возвращения Сейф аль-Ислама в политику, вызывал большое беспокойство и недовольство у различных сил внутри страны", - считает политик.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
Вчера, 15:53
По его оценкам, неоднозначное восприятие Сейф аль-Ислама в ливийском обществе связано в том числе с "объективными причинами", прежде всего, той ролью, которую он играл в государстве в годы правления Муаммара Каддафи.
Кроме этого, по словам депутата, Ливия остается ареной региональной и международной конкуренции, где пересекаются интересы различных внешних сил. Все это "ставит под удар любую политическую фигуру, какими бы ни были ее взгляды и позиции", полагает политик.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники. Генпрокуратура Ливии позднее заявила, что сын бывшего лидера страны погиб в результате огнестрельных ранений, ведомство после осмотра следователями места убийства устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления.
Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
После событий 2011 года Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Вид на город Сирт, Ливия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи
Вчера, 14:41
 
В миреЛивияТриполиЗинтанМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООНГенеральная прокуратура РФСудьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала