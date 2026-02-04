Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат

АЛЖИР, 4 фев - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам мог быть убит по политическим мотивам, выразил мнение в беседе с РИА Новости алжирский парламентарий Муса Херфи.
"Убийство Сейф аль-Ислама Каддафи совершено на фоне сложной ситуации в стране, хрупкой обстановки в сфере безопасности и существования нескольких центров влияния… Тот факт, что существовала вероятность возвращения Сейф аль-Ислама в политику, вызывал большое беспокойство и недовольство у различных сил внутри страны", - считает политик.
По его оценкам, неоднозначное восприятие Сейф аль-Ислама в ливийском обществе связано в том числе с "объективными причинами", прежде всего, той ролью, которую он играл в государстве в годы правления Муаммара Каддафи.
Кроме этого, по словам депутата, Ливия остается ареной региональной и международной конкуренции, где пересекаются интересы различных внешних сил. Все это "ставит под удар любую политическую фигуру, какими бы ни были ее взгляды и позиции", полагает политик.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники. Генпрокуратура Ливии позднее заявила, что сын бывшего лидера страны погиб в результате огнестрельных ранений, ведомство после осмотра следователями места убийства устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления.
Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
После событий 2011 года Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
