Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат

АЛЖИР, 4 фев - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам мог быть убит по политическим мотивам, выразил мнение в беседе с РИА Новости алжирский парламентарий Муса Херфи.

По его оценкам, неоднозначное восприятие Сейф аль-Ислама в ливийском обществе связано в том числе с "объективными причинами", прежде всего, той ролью, которую он играл в государстве в годы правления Муаммара Каддафи.

Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.