Рейтинг@Mail.ru
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 04.02.2026 (обновлено: 18:29 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072290554.html
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
Россия рассчитывает, что убийство в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, будет тщательно расследовано, а также выражает... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:26:00+03:00
2026-02-04T18:29:00+03:00
россия
ливия
муаммар каддафи
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072265355.html
россия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ливия, муаммар каддафи, мария захарова
Россия, Ливия, Муаммар Каддафи, Мария Захарова
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи

МИД: Россия рассчитывает на тщательное расследование смерти сына Каддафи

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия рассчитывает, что убийство в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, будет тщательно расследовано, а также выражает соболезнования близким погибшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные привлечены к ответственности. Выражаем соболезнования семье и близким покойного", - приводятся слова Захаровой на сайте российского дипведомства.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
Вчера, 17:03
 
РоссияЛивияМуаммар КаддафиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала