В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
Россия рассчитывает, что убийство в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, будет тщательно расследовано, а также выражает... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:26:00+03:00
2026-02-04T18:26:00+03:00
2026-02-04T18:29:00+03:00
