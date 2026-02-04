https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072265355.html
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи перед смертью увидел, как кто-то перелез через стену дома, после чего связь с ним прервалась
2026-02-04
2026-02-04T17:03:00+03:00
2026-02-04T17:04:00+03:00
ливия
зинтан
сирт (муниципалитет)
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
РИА Новости: сын Каддафи перед смертью видел, как кто-то проник в дом
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев – РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи перед смертью увидел, как кто-то перелез через стену дома, после чего связь с ним прервалась, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи.
"Доктор (Сейф аль-Ислам – ред.) был на связи с одним из членов своей политической группы, который услышал, как он сказал: "Мы видим, что кто-то перепрыгнул через стену дома. Какое-то странное движение". После этого связь прервалась, началась стрельба. Никто не знает подробности произошедшего в доме, кроме тех, у кого есть доступ к камерам", - сказал собеседник агентства.
По словам двоюродного брата погибшего, один из знакомых Каддафи-младшего незадолго до произошедшего покинул дом, в котором тот находился, но, узнав об инциденте, сразу вернулся и обнаружил Сейф аль-Ислама и одного из людей, работавших на сына бывшего лидера Ливии
, убитыми.
Сейф аль-Ислам Каддафи
, убитый во вторник в своем доме в городе Зинтан
на северо-западе страны, будет похоронен в городе Сирт
– на родине своего племени, сообщил РИА Новости член заседающего в Триполи
Высшего госсовета Ливии, депутат от города Зинтан Халифа аз-Зувейб.