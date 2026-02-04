Рейтинг@Mail.ru
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
17:03 04.02.2026 (обновлено: 17:04 04.02.2026)
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
в мире
ливия
зинтан
сирт (муниципалитет)
муаммар каддафи
ливия
зинтан
сирт (муниципалитет)
в мире, ливия, зинтан, сирт (муниципалитет), муаммар каддафи
В мире, Ливия, Зинтан, Сирт (муниципалитет), Муаммар Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев – РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи перед смертью увидел, как кто-то перелез через стену дома, после чего связь с ним прервалась, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи.
"Доктор (Сейф аль-Ислам – ред.) был на связи с одним из членов своей политической группы, который услышал, как он сказал: "Мы видим, что кто-то перепрыгнул через стену дома. Какое-то странное движение". После этого связь прервалась, началась стрельба. Никто не знает подробности произошедшего в доме, кроме тех, у кого есть доступ к камерам", - сказал собеседник агентства.
По словам двоюродного брата погибшего, один из знакомых Каддафи-младшего незадолго до произошедшего покинул дом, в котором тот находился, но, узнав об инциденте, сразу вернулся и обнаружил Сейф аль-Ислама и одного из людей, работавших на сына бывшего лидера Ливии, убитыми.
Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник в своем доме в городе Зинтан на северо-западе страны, будет похоронен в городе Сирт – на родине своего племени, сообщил РИА Новости член заседающего в Триполи Высшего госсовета Ливии, депутат от города Зинтан Халифа аз-Зувейб.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
В мире Ливия Зинтан Сирт (муниципалитет) Муаммар Каддафи
 
 
