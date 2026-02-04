Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее сообщение

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Племянник убитого ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи Ахмед Каддафи опубликовал в соцсетях последнее, как он утверждает, аудиосообщение политика, в котором тот подверг резкой критике иностранное вмешательство в Ливию после событий так называемой арабской весны в 2011 году.

"Разве ради этого умирали в 2011 году. Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов", - говорится в сообщении, которое, как утверждает племянник Сейф аль-Ислама, было направлено за сутки до его гибели.

Политик, в частности, посетовал, что Ливией управляют иностранные державы, их послы и ставленники, а не сами ливийцы.

Аудиозапись, опубликованную в сети Instagram*, также приводят ряд крупных арабских СМИ.

Ранее в среду генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам погиб в результате огнестрельных ранений.

СМИ сообщали, что он погиб в результате нападения к югу от ливийской столицы Триполи . Информацию подтвердили его родственники.

Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, также убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в ливийских президентских выборах, но они так и не состоялись.

Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи уже призвали провести независимое международное расследование его убийства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара . В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

Ливия также лишилась миллиардов долларов, которые были арестованы или конфискованы за пределами страны под предлогом санкций.