Песков объяснил, почему Сергей Иванов ушел в отставку
18:12 04.02.2026 (обновлено: 18:15 04.02.2026)
Песков объяснил, почему Сергей Иванов ушел в отставку
Песков объяснил, почему Сергей Иванов ушел в отставку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сергей Иванов ушел с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее на портале официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина, согласно которому глава государства освободил Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности.
"Указ по должности. По собственному желанию Иванова", - сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

Россия Сергей Иванов (политик) Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
