https://ria.ru/20260204/ivanov-2072269034.html
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы - РИА Новости, 04.02.2026
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:17:00+03:00
2026-02-04T17:17:00+03:00
2026-02-04T17:17:00+03:00
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072268380_0:133:2886:1756_1920x0_80_0_0_f5d08e9c13d1dcfdb7670724352e4bc5.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072210892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072268380_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_c841203cd118994e3bc6d13138b7ab1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей иванов (политик), владимир путин, политика
Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин, Политика
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
Иванов освобожден от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности