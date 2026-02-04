Рейтинг@Mail.ru
17:17 04.02.2026
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
россия, сергей иванов (политик), владимир путин, политика
Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин, Политика
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
РоссияСергей Иванов (политик)Владимир ПутинПолитика
 
 
