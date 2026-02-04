Рейтинг@Mail.ru
Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года
13:01 04.02.2026
Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года
Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года - РИА Новости, 04.02.2026
Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года
Испытания первых трех многофункциональных вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года, затем планируется серия, заявил РИА Новости руководитель этого проекта... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:01:00+03:00
2026-02-04T13:06:00+03:00
2026
Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года

Испытания первых трех вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Испытания первых трех многофункциональных вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года, затем планируется серия, заявил РИА Новости руководитель этого проекта холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Марат Нурлиев.
Вертолет Ми-34М1 впервые экспонируется на открывшейся в среду в Москве выставке "Дронтех".
"Сейчас мы строим три опытных образца для проведения испытаний. По итогам этих испытаний мы планируем перейти к серийному строительству после 2026 года. Основной этап испытаний пройдет в этом году", - сказал Нурлиев.
Он уточнил, что два вертолета практически построены, на одном из них уже проходят сертификационные испытания, второй пока "на привязи".
"Вертолет Ми-34М1 предназначен для пассажирских перевозок, поисково- спасательных работ. При установке допоборудования можно использовать как вертолет обучения", - добавил собеседник.
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300
