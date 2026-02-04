Испытания первых вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Испытания первых трех многофункциональных вертолетов Ми-34М1 пройдут до конца года, затем планируется серия, заявил РИА Новости руководитель этого проекта холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Марат Нурлиев.

Вертолет Ми-34М1 впервые экспонируется на открывшейся в среду в Москве выставке "Дронтех".

"Сейчас мы строим три опытных образца для проведения испытаний. По итогам этих испытаний мы планируем перейти к серийному строительству после 2026 года. Основной этап испытаний пройдет в этом году", - сказал Нурлиев.

Он уточнил, что два вертолета практически построены, на одном из них уже проходят сертификационные испытания, второй пока "на привязи".