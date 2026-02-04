От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию

ХИМКИ (Московская обл.), 4 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона заявила иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.

"Да, иск заявлен", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о заявленном иске.

В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.