От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию
20:49 04.02.2026
От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию
Потерпевшая сторона заявила иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:49:00+03:00
2026-02-04T20:49:00+03:00
происшествия
каир (город)
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
химкинский городской суд
происшествия, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), химкинский городской суд
Происшествия, Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Химкинский городской суд
От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию

К напавшему на ребенка в Шереметьево заявили иск о компенсации морального вреда

© Ирина Волк/TelegramПодозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Ирина Волк/Telegram
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево
ХИМКИ (Московская обл.), 4 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона заявила иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.
В среду в Химкинском городском суде в закрытом режиме прошло заседание по делу Владимира Витикова о нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. В четверг суд планирует вынести решение по делу.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево
22 января, 19:13
«
"Да, иск заявлен", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о заявленном иске.
Сумма иска не разглашается. По словам адвоката потерпевшего, Витиков частично согласился с суммой компенсации.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.
Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
26 июня 2025, 16:01
 
