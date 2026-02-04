От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию

ХИМКИ (Московская обл.), 4 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона заявила иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.
В среду в Химкинском городском суде в закрытом режиме прошло заседание по делу Владимира Витикова о нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. В четверг суд планирует вынести решение по делу.
«
"Да, иск заявлен", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о заявленном иске.
Сумма иска не разглашается. По словам адвоката потерпевшего, Витиков частично согласился с суммой компенсации.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
26 июня 2025, 16:01